Weltcup Lenzerheide: Caluori verpasst knapp das Podest, Baumann fährt in den 26. Rang

Bereits am Samstag sorgte Ginia Caluori für Furore. Beim Short-Track-Rennen in der U23-Kategorie schaffte es die 20-jährige aufs Podest, elf Sekunden fehlen auf Landsfrau Ronja Blöchlinger.

Am Sonntagmorgen folgte das nächste starke Resultat der Bonaduzerin. Im Cross-Country-Rennen klassierte sich Caluori im 4. Rang, eine Minute und Sieben Sekunden hinter der Siegerin Sofie Pedersen aus Dänemark. Vor einem Jahr fuhr Caluori bei bei ihrem ersten Auftritt in Lenzerheide noch in den 16.Rang. Beste Schweizerin war wie tags zuvor die formstarke Ronja Blöchlinger, die hinter Pedersen zweite wurde.

Die Churerin Lorena Cadalbert klassierte sich derweil im 41. Rang.

Enttäuschendes Wochenende für Baumann

Für Janis Baumann geht derweil ein enttäuschendes Wochenende zu Ende. Am Samstag klassierte sich der Mountainbiker aus Igis im Short Track der U23-Junioren auf Rang 21 und auch am Sonntag lief es für den Bündner nicht wie gewünscht.

Baumann fuhr mit drei Minuten und 35 Sekunden Rückstand auf Sieger Dario Lillo ins Ziel und klassierte sich im 26. Rang. Der Eschenbacher Lillo, der im Dienste des Davoser Scott-Team antritt, lieferte sich bis zur Ziellinie mit dem Italiener Andreas Vittone, dem Amerikaner Brayden Johnson, dem Franzosen Adrien Broichis und dem Kanadier Carter Woods ein Kopf an Kopf Rennen. Auf den letzten Metern setzte sich Lillo im Sprint gegen Woods durch.

Für Lillo ist es der zweite Erfolg am Wochenende, bereits am Samstag konnte er im Short Track triumphieren.