Vor Mountainbike-Titelkämpfen: Caluori ist der grösste Bündner EM-Trumpf

Beim Blick über das 22-köpfige Aufgebot von Swiss Cycling für die bevorstehenden Mountainbike-Titelkämpfe der U-23- und U-19-Kategorie fallen sofort zwei Namen ins Auge: Ronja Blöchlinger und der Eschenbacher Dario Lillo. Nach bislang starken Saisonleistungen belegen sie in der U-23- Kategorie der Männer respektive der Frauen den zweiten Gesamtrang. Damit dürften sie ein Wörtchen um die Spitzenplätze mitreden, wenn es vom heutigen Donnerstag an bis am Sonntag im portugiesischen Anadia im Cross-Country, im Shorttrack und im Teamevent um EM-Medaillen geht.