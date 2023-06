Vital Albin fährt an den Schweizer Meisterschaften aufs Podest

Der Olympiazweite Mathias Flückiger liess sich auf dem Walliser Hochplateau zum vierten Mal als Landesmeister feiern - es war sein dritter Titelgewinn in Serie. Der 34-jährige Berner verwies Lars Forster und Vital Albin auf die Plätze 2 und 3.

Die 27-jährige Nidwaldnerin Alessandra Keller setzte sich beim ersten Wettkampf im Gelände der Weltmeisterschaften 2025 in Crans-Montana vor Olympiasiegerin Jolanda Neff und Linda Indergand durch. «Ich bin happy, dass ich das Meistertrikot nun in beiden Disziplinen tragen darf», sagte die Gesamtweltcupsiegerin der vergangenen Saison, welche am Freitag bereits im Short Track triumphiert hatte.

Nicht am Start standen Nino Schurter und Sina Frei. Der zehnfache Weltmeister und die Olympia-Zweite von Tokio legten im Hinblick auf die Weltcuprennen vom kommenden Wochenende in Lenzerheide eine Pause ein. (sda/red)