Überraschender Start und Sieg: Albin gewinnt Mountainbikerennen in Savognin

Die grösste Überraschung gab es bereits vor dem Start des Swiss Bike Cups in Savognin. Unerwartet stand der Mountainbike-Gesamtsieger des vergangenen Jahres und der aktuell Gesamtführende Vital Albin am Start. Er hatte sich spontan für sein Heimrennen nachgemeldet, wie es in der Medienmitteilung des Veranstalters heisst. Weil sich der 25-jährige Bündner mitten in den Prüfungen seines Jus-Studiums befindet, war er gar nicht erst an die EM nach Polen gereist.