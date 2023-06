Start des Weltcup-Wochenendes in Lenzerheide: Caluori fährt im Short Track aufs Podest

Vor knapp einer Woche gewann Ginia Caluori an den Schweizer Meisterschaften der Mountainbikerinnen in Crans-Montana die Silbermedaille in der U23-Kategorie. Nun steht die 20-jährige Bonaduzerin zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Lenzerheide erneut auf dem Podium. Im Short-Track-Rennen klassiert sich Caluori auf Rang 2. Elf Sekunden fehlen auf Landsfrau Ronja Blöchlinger.

Am Sonntag wird Caluori im Cross-Country ihren zweiten Auftritt bei ihrem Heimrennen haben. Vor einem Jahr klassierte sie sich in Lenzerheide auf Rang 16.