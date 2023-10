Schurters Manager nach neuntem Weltcup-Triumph: «Nino ist einer, der mitdenkt»

Er ist dreifacher Olympiamedaillengewinner. Zehnfacher Weltmeister im Einzel. Und seit Sonntag: neunfacher Sieger im Gesamtweltcup. Der Churer Mountainbiker Nino Schurter baut weiter an seinem Legendenstatus, seit über einem Jahrzehnt gehört er mittlerweile zur absoluten Weltspitze. Ein treuer Wegbegleiter in dieser Zeit: Giusep Fry. Seit den Olympischen Spielen 2012 betreut der Bündner Schurter in diversen Angelegenheiten neben der Strecke. Im Interview spricht Fry über seinen Schützling – und verrät, was diesen so stark macht.