Neben Lokalheld Schurter: Diese Olympiasieger und Weltmeisterinnen kommen an die Bike Revolution in Chur

Dieses Teilnehmerfeld verspricht so einiges. Am 7. Mai findet in Chur zum zweiten Mal die ÖKK Bike Revolution statt. Nun gaben die Organisatoren das Teilnehmerfeld bekannt. Dieses liest sich wie die Crème de la Crème des Mountainbikesports – und erinnert stark an die Besetzung eines Weltcups.

Angeführt wird das Feld von Lokalmatador Nino Schurter. Der Tersnauser, seit Jahren in Chur wohnhaft, gehört auch mit fast 37 Jahren zur absoluten Weltspitze. In der vergangenen Saison holte sich Schurter zum achten Mal den Gesamtweltcup. Dazu gewann er zum 10. Mal WM-Gold. Sagte Schurter vor den Olympischen Spielen in Tokio noch, dass diese seine letzten Spiele sein würden, deutet nun vieles daraufhin, dass der Bündner auch in Paris am Start stehen wird. Die Qualifikation für das Saisonhighlight 2024 beginnt bereits in diesem Sommer.

Schurter bekommt es bei seinem Heimrennen allerdings mit starker Konkurrenz zu tun. Mit Tom Pidcock hat sich der Mountainbike-Olympiasieger 2021 und Cross-Weltmeister von 2022 angemeldet. Der erst 23-jährige Brite gilt als Riesentalent – und zwar auf allen Unterlagen. Vor einem Monat gewann Pidcok nach einem unwiderstehlichen Solo die Strade Bianche. Im vergangenen Jahr holte er sich an der Tour de France den Etappensieg an der legendären Alpe d'Huez.

Mit den beiden Franzosen Jordan Sarrou und Titouan Carod sowie Martin Vidaurre (CHI) und Vlad Dascalu (ROM) sind weitere Fahrer aus den Top 10 der Weltrangliste dabei. Hinzu kommt Mathias Flückiger, Olympiazweiter von Tokio.