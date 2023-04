Mountainbiker Vital Albin: Schritt für Schritt an die Weltspitze

Plastikfolien zieren die Wand in der ehemaligen Schreinerei. Der Geruch von Sägemehl steigt in die Nase, aus den Boxen dröhnt deutscher Rap. In der Mitte des Raums trainiert ein junger Mann. Vital Albin macht gerade einige Rumpfübungen, als wir ihn an diesem strahlend schönen Frühlingstag im April in Chur besuchen. Direkt neben seiner Wohnung hat sich der 24-Jährige einen kleinen, aber feinen Kraftraum einrichten können.