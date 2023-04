Gute Frühform: Schurter siegt auf Elba, auch Baumann in den Top 10

Noch rund einen Monat dauert es. Anfang Mai starten die Mountainbikerinnen und Mountainbiker im niederländischen Valkenburg in die neue Weltcupsaison. Einer scheint so richtig bereit zu sein: Nino Schurter. Nach dem 3. Platz beim Capa Epic fährt der bald 37-jährige Churer bei der Italia-Serie, einer Vorbereitungsserie mit fünf Stationen, in Elba auf den ersten Platz. Schurter nimmt dem zweitplatzierten Titouan Carod, WM-Dritter 2020, knapp 20 Sekunden ab. Auf Rang 3 klassiert sich mit Simone Avondetto der U23-Weltmeister von 2022.

Mit Janis Baumann schafft es ein zweiter Bündner im Eliterennen unter die Top 10. Der Igiser verliert rund zweieinhalb Minuten auf die Siegerzeit von Schurter und wird Achter. Dies, nachdem Baumann in den ersten Rennen des Jahrens den Tritt noch nicht gefunden hatte. Der 20-Jährige durfte am Ende des Tages gar auf das Treppchen steigen - als zweitbester U23-Fahrer des Tages.

Die Weltcupsaison umfasst in diesem Jahr zehn Stationen, darunter auch Lenzerheide (9. bis 11. Juni).