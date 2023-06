Gold, Silber und Bronze – Bündner räumen an Schweizer Meisterschaften ab

Am Freitag, im Shorttrack, verpasste Vital Albin an den Schweizer Meisterschaften in Crans-Montana eine Medaille knapp. Am Sonntag holte der Bündner Verpasstes nach. Im Elite-Rennen der Männer klassierte sich der 24-Jährige auf Rang 3. Auf den Sieger Mathias Flückiger, der bereits den dritten Schweizermeistertitel in Serie holte, verlor Albin rund drei Minuten. Mit Nino Schurter verzichtete ein Topfavorit auf das Rennen im Wallis. Der Churer legte mit Blick auf den Heimweltcup in Lenzerheide vom kommenden Wochenende eine Pause ein.

Bei den Frauen siegte Alessandra Keller vor Jolanda Neff. Mit Sina Frei fehlte auch hier eine Sieganwärterin.

Gold für Hutter

Ein perfektes Wochenende erlebte Anina Hutter. Am Freitag wurde die Trimmiserin an der Bündner Sportnacht als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet. In Crans-Montana gewann die 18-jährige Athletin des VC Surselva Gold bei den Juniorinnen. Hutter siegte mit 39 Sekunden Vorsprung.

Mit einer Medaille reist auch Ginia Caluori nach Hause. Die Bonaduzerin gewann im Rennen der U23-Kategorie Silber. Auf Siegerin Ronja Blöchlinger verlor sie 25 Sekunden. Der Igiser Janis Baumann fuhr im U23-Rennen der Männer auf den 4. Platz.