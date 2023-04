Ginia Caluori steigt am Swiss Bike Cup auf das Podest – Albin wird Vierter

Flückiger war so seinen grössten Konkurrenten los und gewann das Rennen überlegen mit einer halben Minute Vorsprung auf seinen Teamkollegen Lars Forster. Für Flückiger ist es der erste Sieg in seiner Comebacksaison, nachdem er im März in Gränichen noch Zweiter wurde. Im letzten Sommer wurde er vermeintlich des Dopings überführt und gesperrt, mittlerweile ist der Berner aber wieder freigesprochen. Flückiger ist damit der neue Gesamtführende des Swiss Bike Cups.

Bei nassen und schlammigen Bedingungen mischte auch ein Bündner im Rennen um das Podest mit. Vital Albin musste sich zum Schluss aber mit dem vierten Platz zufrieden geben. Auf den drittplatzierten Dario Lillo verlor der Tersnauser über eine Minute. Janis Spescha wurde 19.

Caluori rast auf das Podium

Besser lief es mit Ginia Caluori einer weiteren Bündnerin. Im Rennen der Frauen musste sich die Bonaduzerin nur der Schweizer Dominatorin Alessandra Keller geschlagen geben und wurde Zweite. Auf Keller verlor sie zwar mehr als eine Minute, dennoch darf sie auf einen gelungenes Rennen zurückblicken. Mit dem zweiten Platz entschied die 20-Jährige auch gleich die U23-Kategorie zu ihren Gunsten.