Ginia Caluori: Der steile Aufstieg geht weiter

Ginia Caluori steht am Sonntag etwas abseits des ganz grossen Rummels in Lenzerheide und strahlt über das ganze Gesicht: «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Wochenende», so die Bonaduzerin. Beim Mountainbike-Weltcup erreichte die 20-Jährige im Cross-Country der U23 einen starken vierten Rang. Im Short Track reichte es sogar fürs Podest. Beim Rennen vom Donnerstag wurde Caluori Zweite, hinter Landsfrau Ronja Blöchlinger.