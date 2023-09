Erst Bike verschwunden, dann Rang 7: verrückte Tage für Ginia Caluori

Nein, so hat sich Ginia Caluori ihre Reise nach Nordamerika für die beiden Weltcuprennen in Snowshoe (dieses Wochenende) und Mont-Sainte-Anne (nächstes Wochenende) kaum vorgestellt. «Made it to America», schreibt die 21-jährige Mountainbikerin aus Bonaduz in einem Instagrampost. «Unfortunately our bikes not.» Ja, Caluori ist ohne Bike in den USA angekommen. Die Streckenbesichtigung erfolgte in den vergangenen Tagen deshalb zu Fuss.

Im Shorttrack vom Donnerstag (Schweizer Zeit) treibt Caluori dann ein anderes Bike auf. «Eine Grösse zu gross», wie sie schreibt. Trotzdem reicht es für Platz 7 und für die erste Startreihe für das Hauptrennen am Sonntag. Auf welchem Bike sie dann wohl am Start stehen wird?