Ein Hattrick und ein Premierensieg beim Engadin Bike Giro

Der Engadin Bike Giro bringt zwei verdiente Sieger hervor. Am vierten und letzten Tag des UCI S2 Etappenrennens Engadin Bike Giro liessen die beiden Favoriten Adelheid Morath und Andrin Beeli nichts mehr anbrennen und fuhren den Gesamtsieg in den Eliteklassen problemlos nach Hause, wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung schreiben.

Nachdem Beeli bei den Herren mit seinem Sieg im Prolog am Donnerstag und einem dominanten Erfolg auf der zweiten Etappe am Samstag den Grundstein für seinen ersten Gesamterfolg beim Engadin Bike Giro legte, kontrollierte er am Schlusstag von Beginn an seine Konkurrenz. Im Verlauf der Etappe konnte er sich gemeinsam mit dem Schweizer Meister Konny Looser und Lokalmatador Fadri Barandun deutlich vom restlichen Feld der Spitzenfahrer absetzen und sicherte sich mit dem dritten Tagesrang den Gesamtsieg ungefährdet. Tagessieger auf der letzten Etappe mit Ziel in Celerina wurde Looser, der sich hauchdünn vor dem Gesamtzweiten Barandun durchsetzte. Das Gesamtpodest komplettiert Sascha Weber. Für Beeli war es der erste Sieg am Engadin Bike Giro.