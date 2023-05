Albin holt ersten Saisonsieg – und verpasst die EM

Vital Albin wird in Lugano seiner Favoritenrolle gerecht. Der 24-jährige Tersnauser gewinnt die dritte Station des Swiss Cup nach einem packenden Zweikampf mit Dario Lillo. «Es war ein hartes Rennen. Dario machte es mir nicht einfach, weil er von Beginn an Vollgas gefahren ist», so Albin nach seinem Triumph. Vor einem Jahr hatte der Bündner die Gesamtwertung des Swiss Cup gewonnen.

Beim Weltcupauftakt vor einer Woche hatte sich Albin auf Rang 11 klassiert. Nach dem Start eine Pause einzulegen, kam für ihn nicht in Frage. «Statt zu Hause Intervalle zu fahren, bin ich lieber nach Lugano gereist.» Das nächste Weltcuprennen findet Anfang Juni in Lenzerheide statt.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Albin auf die EM in Krakau am 25. Juni verzichten wird. Der Grund: Der Jus-Student muss Hochschulprüfungen absolvieren.