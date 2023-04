Bündner Rennfahrer Pieder Decurtins: Wird diese Saison sein letzter Tanz?

Pieder Decurtins’ Augen leuchten. An diesem trüben Mittwochnachmittag im April empfängt er uns in seiner Garage in Trun zum Interview. In der Mitte steht jenes Gefährt, das beim 56 Jahre alten Vollblut-Rennfahrer für ebendiese leuchtenden Augen sorgt. Es ist das LMP3-Auto, mit dem Decurtins bald schon wieder um die Rennstrecken Europas rasen wird. Noch ist das Gefährt nicht fertig zusammengebaut. Seine beiden Mechaniker sind gerade dran, die Teile zusammenzusetzen.