Neuer historischer Fechtclub wird in Chur eröffnet

In Chur entsteht die erste Historical European Martial Arts Association (HEMA) in der Region, wie die Schwertschule Chur in einer Mitteilung schreibt. Diese wird am 12. Januar 2023 mit einem Langschwertkurs für Anfänger eröffnet. Der Verein werde sich jeweils am Donnerstagabend im Schulhaus Quader in Chur treffen. Jake Free, Präsident der Schwertschule Chur und Leiter des Kurses, sagt: «Als Gemeinschaft lassen wir die toten Künste der alten europäischen Meister wieder aufleben. In der Schwertschule Chur unterrichten wir nach mittelalterlichen historischen Handschriften, beginnend mit der liechtensteinischen Tradition des deutschen Langschwerts.»

Diese Kampfkunst sei sowohl ein Sport als auch eine Gelegenheit, mehr über den Gebrauch des Schwertes in der Vergangenheit zu erfahren. Der Club stehe sowohl Anfängern als auch solchen mit HEMA-Erfahrung offen. Jake Free hat einen umfangreichen Hintergrund in HEMA. Er hat mit anderen Meistern in ganz Europa trainiert und internationale HEMA-Veranstaltungen organisiert, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Er lebt in der Nähe von Chur, ist ausgebildeter Lehrer und HEMA-Meister. Neumitglieder sind willkommen, wie die Schwertschule Chur in den sozialen Medien schreibt: