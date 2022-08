Mit vier Bündnern und gleich vielen Bündnerinnen an die Mountainbike-WM

Dem 44-köpfigen Aufgebot von Swiss Cycling gehören über alle Kategorien vier Bündnerinnen und vier Bündner an. In der Elitekategorie sind es Nino Schurter und Vital Albin. In der U23 Ginia Caluori und Janis Baumann. Am meisten Bündner Athletinnen und Athleten finden sich aber in der U19-Kategorie. Mit Lorena Cadalbert, Anina Hutter, Chiara Solér und Mauro Hassler stellt der Kanton gleich einen Drittel des Schweizer Aufgebots auf dieser Stufe.