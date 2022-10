Mit Premierensieg zum Bündner Meistertitel

Der Sieg von Catrina Arpagaus war vor einem Jahr keine Überraschung. Wieder einmal war der Bündner Meistertitel mit der Trunerin an eine Springreiterin aus dem immer selben Favoritenkreis gegangen. Zwölf Monate später erlebte der Concourssport im Kanton Graubünden die wohl grösste Überraschung überhaupt. Man kann sogar von einer kleinen Sensation sprechen. Mit der in Bonaduz lebenden Malanserin Manuela Villinger sicherte sich eine zuvor nie in Erscheinung getretene Amazone den Titel und die beliebte Trophäe.