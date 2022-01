Mit dem Thermometer nach China

Bald schon heisst es Koffer packen. Ich reise als Sportjournalist an die Olympischen Spiele in Peking. Nach der Austragung in Tokio im Sommer ist es mein zweiter Grossanlass innert einem halben Jahr. Etwas Spektakuläreres als den grössten wiederkehrenden Sportevent der Welt gibt es nicht. Nicht für Athletinnen und Athleten. Nicht für mich als Journalist. Doch die Coronapandemie hat grossen Einfluss. Und lässt meine Vorfreude zumindest etwas kleiner werden. Der Respekt davor, an einem der Eventtage vor Ort oder gar vor Antritt meiner Reise positiv getestet zu werden, ist vorhanden.