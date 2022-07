Mit dem Bügeleisen im Gepäck und der Vorfreude auf ungesundes Essen nach dem Wettkampf

Ankunft in Eugene (USA): Am Freitag vor einer Woche bin ich in den USA angekommen, seit Mittwoch mittlerweile in Eugene.

Jetlag: Ich hatte Vorlaufzeit, deshalb war es kein Problem. Schon während dem Flug habe ich die amerikanische Zeit übernommen und mich schnell daran gewöhnt.

Unterkunft: In den Studentenwohnungen der Universität in einem Zweierzimmer. Es ist sehr einfach eingerichtet, aber es hat alles, was man braucht und ist sauber. Dazu ist es sehr nahe am Stadion.

Essen: Es gibt eine sehr grosse Auswahl, sodass wir uns gesund ernähren können. Am Morgen esse ist zumeist Porridge, den Tag hindurch und am Abend esse ich Verschiedenes.

Tagesablauf vor Ort: Meistens habe ich Training am Morgen. Danach folgt das Mittagessen, die Physiotherapie, dann Spaziergänge und Freizeitaktivitäten und am Abend das Nachtessen.