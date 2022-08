Am vergangenen Wochenende fand in Davos zum ersten Mal die Davos X-Trails statt. In einer Medienmitteilung von Davos X-Trails zeigt sich OK-Präsident Tarzisius Caviezel sehr zufrieden mit der Premiere:

Tarzisius Caviezel, welche Note von 1 bis 6 geben Sie sich und Ihrem Team bei der Premiere der Davos X-Trails?

Mir selber gebe ich keine Note, dem Team aber eine 5,5. Es leistete hervorragende Arbeit, ihm eine blanke 6 zu geben, wäre aber falsch. Verbesserungspotenzial ist selbstverständlich vorhanden. Mit genug Abstand werden wir die Veranstaltung Revue passieren lassen und Dinge, die wir verbessern müssen, definieren.

Dennoch: Bestimmt gab es augenfällig Dinge, die nicht optimal waren.

Auf jeden Fall. Etwas, das auch die Läuferinnen und Läufer bemerkten, war das Einturnen. Dieses machten wir an einem suboptimalen Platz. Lediglich ungefähr fünf Prozent aller Startenden machten mit. Der Rest wusste nicht, was vor sich geht.