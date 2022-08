Meisterin holt sich Bündner Rekord

von Gion Nutegn Stgier

Die gute Beleuchtung, die klare Sicht und die dazugehörende Tiefe haben an der kantonalen Einzelmeisterschaft Gewehr 300 Meter und Pistole 25/50 Meter in Chur den Schützen ermöglicht, treffsicher zu sein. Teilgenommen haben an den Bündner Meisterschaften 2022 gegen 130 Schützinnen und Schützen.