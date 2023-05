Sport Management Summit 2023: Von innovativen Ideen bis zu sportlichen Höchstleistungen

Ohne Andy Schmid

Nach dem Mittagessen meldete sich der Handballer und zukünftige Schweizer Nationaltrainer Andy Schmid. Doch er liess per Videobotschaft ausrichten, dass er nicht wie geplant am Summit teilnehmen könne. Trotz kurzzeitiger Enttäuschung hätten sich die Handballfans am Anlass nichts anmerken lassen, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Tim Braillard, Tobias Steinemann und Dani Wyler diskutierten in der zweiten Podiumsdiskussion des Tages über die Auswirkungen von Medien und Grossveranstaltungen auf die Bekanntheit einer Sportart. Während Beachsoccer im Live-TV aufgrund des übermächtigen Fussballs einen schweren Stand hat, scheint sich im Unihockey etwas zu tun. Vermehrt werden Play-off-spiele live im Fernseher übertragen, was dem Unihockeysport viel Aufwind verleiht.