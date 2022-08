Martin Lustenberger gewinnt den Madrisa Trail

Der Madrisa Trail startete und endete in Klosters. Die Strecke umfasste 4020 Höhenmeter. Der Sieg am Madrisa Trail war Lustenberger denn wichtiger als der nationale Titel. Schweizer Meister könne er immer mal wieder werden, sagte er im Ziel. Er bezeichnete den T54 aus technischer Sicht als den schwierigsten Lauf in der Schweiz. Die Strecke führte über viele Höhepunkte wie das Jägglisch Horn, das St. Antönier Joch und das Rätschenhorn.

Eindrucksvolle Frauen-Power

Schweizer Meisterin wurde die dreifache Mutter Sara Escobar Carron aus dem Wallis. Dahinter wurde die Deutsche Lena Glasbrenner Zweite, Die T54-Strecken der Männer und Frauen gehörten neben den Schweizer Meisterschaften zudem zu den WM-Selektionsrennen von Swiss Athletics für die WM im November in Thailand.