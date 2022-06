Letzte Möglichkeit beim Schopf gepackt

Nico Jägli kam als 15-Jähriger an einen Punkt, wo er sich eingestehen musste: «So kann es nicht weitergehen.» Schönste Tage verbrachte er in seinem Zimmer, indem er sich bis zu drei Stunden am Stück mit Computerspielen beschäftigte. Er brauchte eine Veränderung und dachte ans Fliegen. Schon von klein auf wollte er Pilot werden. Weshalb nicht mit einem Segelflugzeug starten, schoss es ihm durch den Kopf. Zumal man bereits mit 16 Jahren zur Flugausbildung zugelassen ist.