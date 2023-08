Wiederum Platz 4: Trotz starker Leistung verpasst Speerwerferin Selina Capaul das Podest

Weiter schätze sie die Tage in Maribor aufgrund der eindrücklichen Eröffnungsfeier mit Einmarsch der Athletinnen und Athleten. Oder auch, dass in den Sportstätten und im Athletendorf das olympische Gefühl gut spürbar war. Abschliessend sagt Capaul: «Ich konnte vieles dazu lernen und weitere internationale Erfahrungen sammeln.» Als nächstes Saisonziel stehen für die junge Bündnerin die Speerwurf-Schweizermeisterschaften in der U18-Kategorie an, die anfangs September in Frauenfeld stattfinden werden.