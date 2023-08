Visana Sprint: Bündnerinnen und Bündner qualifizieren sich für Final-Event

Es wird komplett still auf der Sportanlage Ried. Zuschauerinnen und Zuschauer blicken gebannt Richtung Start. Dort richten einige noch ihre Frisur, ihre Startnummer. Oder wippen auf den Füssen hin und her. Dann: Peng. Wenn der Startschuss erfolgt, ist es vorbei mit der Stille. Von der Tribüne ertönt Jubel und Klatschen.

Am Mittwoch fand in Landquart der Kantonalfinal des Visana Sprint statt. 110 Kinder und Jugendliche kämpften dabei über verschiedene Distanzen um einen Platz beim Schweizerfinal in Freiburg Mitte September. Die Jüngsten mussten 50 Meter absolvieren. Die schnellsten 60-Meter-Zeiten haben sich Gianna Cadusch mit 8.49 Sekunden und Janis Stegmann mit 8.04 Sekunden (beide Leichtathletik BTV Chur) gesichert. Im 80-Meter-Lauf sprinteten Lena Scherrer (10.86 Sekunden) und Fynn Wyss (9.83 Sekunden), beide von den Athletik-Juniors TV Landquart, mit den Bestzeiten durch das Ziel.

Der «älteste» Sprintanlass

Der Visana Sprint gilt als «ältester» Sprintwettbewerb der Schweiz. Die Wettkämpfe finden seit 1955 in drei Stufen in der ganzen Schweiz statt. In lokalen Ausscheidungen qualifizieren sich die schnellsten Läuferinnen und Läufer für den Kantonalfinal, wo es schliesslich um die Qualifikation für den Schweizerfinal geht. Dieser findet heuer am 17. September in Freiburg statt.