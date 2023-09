UBS-Kids-Cup: Leichtathletin Alicia Berther gewinnt in Zürich Silber

von Michael Holzinger

Die 19 Bündner Leichtathletinnen und Leichtathleten, welche sich am Kantonalfinal des UBS-Kids Cup in Landquart für den Schweizer Final qualifizierten, reisten am Samstag aufgeregt, motiviert und gespannt ins Stadion Letzigrund in Zürich. Sogleich wurden die Athletinnen und Athleten von den Schweizer Leichtathletikstars in Empfang genommen.