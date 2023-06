Starke Bündner Leistungen in der Ostschweiz werden mit Medaillen belohnt

von Michael Holzinger

Im 100-Metersprint liess Jana Blumenthal (LA BTV Chur) in der Ostschweiz nichts anbrennen. Im Vorlauf überquerte sie die Ziellinie in 11,83 Sekunden. Dies wäre für sie eine neue persönliche Bestleistung gewesen. Doch die Windunterstützung war zu gross. Auch in den weiteren zwei Läufen blieb Blumenthal unter 12 Sekunden, womit sie sich als Siegerin feiern lassen durfte. Im Final trat sie auch gegen Teamkollegin Mara Kern an, welche das Podest mit Rang 4 knapp verpasste.