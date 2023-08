Sprungbrett für Talente: Diese Bündner sind am UBS Kids Cup im Letzigrund dabei

Was haben Simon Ehammer, Ditaji Kambundji und Annik Kälin gemeinsam? Das Trio gehört zur absoluten Weltspitze in der Leichtathletik. Gewann schon Medaillen an Grossanlässen. Und die drei Athletinnen und Athleten lancierten ihre Karrieren einst am UBS Kids Cup, das erfolgreichste Nachwuchsprojekt im Schweizer Sport.

Entstanden ist der UBS Kids Cup im Rahmen der Leichtathletik-EM in Zürich 2014 in Zusammenarbeit zwischen dem Verband, dem EM-OK, dem Leichtathletik-Meeting «Weltklasse Zürich» – und der UBS. Die Grossbank engagierte sich als EM-Partner, unter der Voraussetzung, dass die Titelkämpfe im Letzigrund eine gewisse Nachhaltigkeit mit sich bringen. Heute lässt sich sagen: Ziel erreicht. Der Cup startete 2011 bereits mit mehr als 50 000 Teilnehmenden im Alter zwischen 7 und 15 Jahren. Heute sind es jährlich mehr als drei Mal so viele. Total über eine Million Kinder nahmen schon am UBS Kids Day teil.

Kälin schwärmt

Dabei ist die Idee hinter dem Anlass einigermassen simpel. Die Kinder messen sich in einem Dreikampf, bestehend aus 60-m-Sprint, Ballwerfen und Weitsprung. In regionalen Ausscheidungen kämpfen die Athletinnen und Athleten um den Einzug in den Kantonalfinal. Dort geht es schliesslich um die Tickets für die Finalissima im Letzigrund, die traditionell zwei Tage nach dem Diamond-Meeting «Weltklasse Zürich» stattfindet. Am Samstag ist es wieder soweit.

«Das war etwas vom Lässigsten in meiner Juniorenzeit», sagte Annik Kälin im «Tagesanzeiger» einst über den Finalevent. Die Bündner Siebenkämpferin gewann den UBS Kids Cup drei Mal, heute ist sie EM-Medaillengewinnerin. Kälin schwärmt insbesondere vom Ambiente im Letzigrund. Von den professionellen Rahmenbedingungen. Und von den Stars, die die jungen Athletinnen und Athleten mit Tipps unterstützen und als Helfer arbeiten. «Das waren Vorbilder von uns. Einmal hat Ellen Sprunger meine Gruppe von Disziplin zu Disziplin begleitet, zu ihr schaute ich auf», so Kälin. Die 23-Jährige ist heute selbst Botschafterin beim UBS Kids Cup.

19 Bündnerinnen und Bündner in Zürich

Heuer haben sich 19 Bündnerinnen und Bündner für den Finalevent in Zürich qualifiziert. Gemäss der aktuellen Zwischenrangliste, basierend auf den Resultaten aus den Vorausscheidungen dürfen sich Emilia Lüchinger (BTV Chur) und Alicia Berther (AJ TV Landquart) in ihren Kategorien aufs Podest schielen. Mit Gianna Cadusch (BTV Chur), Enea Manetsch (TV Rhäzüns) und Timon Stegmann (kein Verein) stehen drei Athletinnen und Athleten derzeit in den Top 12, ein Diplom scheint in Reichweite.