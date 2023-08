Sprinter William Reais vor der WM: Wenn weniger mehr ist

Am Donnerstag ist William Reais von seinem Wohndomizil in Bern nach Budapest aufgebrochen. Er war noch nie zuvor in der Hauptstadt Ungarns und kannte deshalb die örtlichen Begebenheiten im extra neu für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften errichteten Stadion nicht. «Die vor Ort verlegte Mondo-Tartanbahn entspricht aber auf jeden Fall meinen Vorlieben», sagt der 24-Jährige. Er ist nur schon dankbar, dass er am Saisonhöhepunkt starten darf. Zwar war er im letzten Jahr ebenso an den Weltmeisterschaften in den USA in Eugene sowie später an den Europameisterschaften in München aktiv gewesen.