Selina Capaul siegt in der Kategorie U18 und wirft neue Bestweite

Die Bündner Leichtathletin Selina Capaul ist hervorragend in die Saison gestartet. Bereits Ende April in Grenchen erreichte die Speerwerferin die Limite für das European Youth Olympic Festival (EYOF) 2023 in Maribor mit einer Weite von 47,77 Metern, an den Werfertagen im deutschen Halle bestritt sie am Wochenende nun ihren zweiten Wettkampf der Saison.

Capaul siegte in Deutschland in der Kategorie U18 mit vier Würfen über 50 Meter und einer neuen persönlichen Bestweite von 53,16 Metern. Mit ihrer neuen Bestweite belegt Capaul in der aktuellen Weltrangliste den vierten Rang und in der ewigen Schweizer Bestenliste den zweiten Platz.