Sechster Rang für Annik Kälin an der Hallen-EM in Istanbul

Im Final vom Sonntag belegte die 22-jährige Bündnerin mit 6,61 Meter den sechsten Platz. Ganz an den Sprung vom Samstag kam Kälin nicht heran, denn in der dortigen Qualifikation näherte sich die Mehrkämpferin mit 6,70 Meter bis auf einen Zentimeter an den Schweizer Rekord von Irene Pusterla aus dem Jahr 2011 an. (nen)