Reais und Kälin: Zwei Bündner Leichtathletik-Aushängeschilder brillieren vor der WM

von Jörg Greb

Er lieferte übers Wochenende zwei Glanzstücke an zwei Tagen und feierte als einziger zwei Meistertitel: der Churer William Reais. Der 24-Jährige siegte in Bellinzona über 100 und 200 Meter. Und er sorgte nicht nur bei seiner Familie und den Freunden für Begeisterung: Reais lief sich in die Herzen vor allem des einheimischen Publikums: Der Bündner erfüllte als einziger Goldgewinner die Interviewwünsche des lokalen Speakers auf Italienisch.