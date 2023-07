Nach Saisonbestzeit herrscht Erleichterung bei Sprinter William Reais

Ein Bezug zur Bundeshauptstadt war für William Reais ohnehin vorhanden. Sein dort ansässiger Manager Florian Clivaz versucht, den schnellsten Bündner aller Zeiten auf internationalem Parkett in möglichst kompetitiven Wettkämpfen zu platzieren. Dies klappte zu Reais ertragreichsten Zeiten 2020 und 2021 durchaus ansprechend. Der Mann aus Chur mit Wurzeln in Angola schien über seine Paradedisziplin 200 Meter auf besten Weg in Tuchfühlung mit der Weltelite zu treten. Clivaz ist als Manager und Trainer ein Schlüsselspieler in der Schweizer Leichtathletik.