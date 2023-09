Kälin setzt ein Ausrufezeichen

von Jörg Greb

Das Jahr 2023 war nicht das des Aushängeschildes von der AJTV Landquart. Im Frühling bremste Annik Kälin ein Ermüdungsbruch im Schienbein. Und als sich die 23-Jährige an den Weltmeisterschaften in Budapest (Un) wieder bereit fühlte, zwang sie ein Virus nach zwei Disziplinen zur Kapitulation. In Talence, Frankreich, nutzte sie nun die letzte Möglichkeit, um «doch noch gute Erinnerungen an diesen Sommer zu gewinnen».