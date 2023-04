Eine Laufpremiere in der Altstadt von Ilanz/Glion

In Glion/Ilanz kommt es zu einer Premiere. Der «Städtlilauf a Glion» findet am Samstag, 13. Mai, erstmals statt. Drei unterschiedliche Wettkampfformate bieten sowohl Kindern, Amateuren als auch ambitionierten Läuferinnen und Läufern etwas, wie der Veranstalter in einer Medienmitteilung schreibt. Im Zentrum des Städtlilaufs steht die Ilanzer Altstadt mit Start und Ziel beim Obertor. OK-Präsidentin Marita Leis sagt: «Mit dem Städtlilauf a Glion möchten wir in Ilanz einen Anlass für Jung und Alt, Einheimische und Gäste etablieren.»