Die 18 Bündner Vertreter am Final des UBS Kids Cups stehen fest

von Michael Holzinger

Sprint, Weitwurf, Weitsprung: Mittels Dreikampf fand am Samstag in Landquart das regionale Kräftemessen des UBS Kids Cup statt. Es ging um die Qualifikation für den nationalen Final, der am 2. September 2023 im Stadion von Weltklasse Zürich durchgeführt wird – nur zwei Tage nach dem Diamond-League-Meeting.