Bündner Leichtathletikhoffnung gewinnt Bronze

von Michael Holzinger

Nach dem Sprint-Projekt von swiss-athletics gibt es auch im Ausdauerlauf ein solches Förderprojekt. «Mille Gruyère» heisst dieses und trat 2008 erstmals in Kraft. Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz trainieren gemeinsam, um möglichst schnell die 1'000 Meter zu absolvieren. Abgerundet wird das Projekt mit einer Wettkampfserie. In lokalen Ausscheidungen, Regionalfinals und einem Schweizer Final messen sich die besten der Schweiz, in diesem Jahr in Regensdorf.