Bündner Kantonalfinal in der Leichtathletik: Von Landquart aus nach Zürich

von Michael Holzinger

Der Wettkampf des UBS-Kids-Cup-Kantonalfinals besteht aus drei Disziplinen: 60 Meter Sprint, Weitsprung und Ballweitwurf. Am Kantonalfinal vom Samstag in Landquart dürfen die 25 Besten pro Jahrgang aus dem Kanton an den Start gehen. Die Kategoriensieger – insgesamt 18 Athletinnen und Athleten – qualifizieren sich für das Highlight des Jahres, nämlich dem Schweizer Final des UBS-Kids-Cup am 2. September.