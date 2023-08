Mitten in den Prättigauer Bergen: Der Madrisa Trail findet am Samstag statt

Der Madrisa Trail Klosters lockt am Samstag viele Läuferinnen und Läufer dafür an, sich über die schönsten Trails Graubündens in einem Wettbewerb zu messen. In der Königsdiziplin T54 führt die Strecke über 54 Kilometer und über 4000 Höhenmeter – auf rund 90 Prozent puren Trails, wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung schreiben. Als Favoritin wird unter anderen die Deutsche Lena Glasbrenner gehandelt, die den T54 schon zweimal für sich entscheiden konnte. Hoch eingeschätzt wird auch Johanna Ehrenklau, welche dieses Jahr beim Bernina Ultraks Dritte wurde. Bei den Männern sind keine eindeutigen Favoriten auszumachen. Gute Chancen ausrechnen dürfte sich Johannes Ostfalk, der dieses Jahr schon mit einigen Top-Ten-Platzierungen auf sich aufmerksam machen konnte, wie es weiter heisst. Der Start erfolgt am Samstag um 5.30 Uhr bei der Arena in Klosters.

Lietha und Perreten sind Favoriten

Für etwas weniger Ambitionierte wird der T24 angeboten. Ein wunderschöner Panorama-Trail über der Talsohle von Klosters. Zu den Favoriten gehören die beiden Prättigauer Patrick Perreten und Arno Lietha, die Mitglied des Schweizer Skitouren-Nationalkaders sind. Im Rahmen des T24 kommt es zudem zu einer Premiere. Erstmals wird der rund ein Kilometer lange Lowa-Sprint durchgeführt. Die schnellste Läuferin oder der schnellste Läufer kann dabei eine Hotelübernachtung gewinnen.

Der T24 startet um 9 Uhr. Erwartet werden rund 350 Läuferinnen und Läufer. Für Kurzentschlossene sind Nachmeldungen vor Ort möglich. Weitere Informationen findet ihr hier. Die Organisatoren sind auf jeden Fall bereit (siehe Video unten). (red)