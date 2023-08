Doppelt so gut wie im Vorjahr: Nina Zoller aus Disentis wird in Norwegen Neunte

Viertschnellste Radzeit

Danach fand die Siegerin des «ICON» in Livigno, über den sie sich im Vorjahr als Siegerin erneut für die WM qualifiziert hatte, immer besser ins Rennen und lag im zweiten Teil der Radstrecke im Duell mit der späteren Siegerin Flora Colledge aus Grossbritannien auf den Rängen fünf und sechs. In 6:21:30 Stunden lieferte Zoller bis zum Wechsel in die Laufschuhe trotz anfänglicher Probleme noch die viertschnellste Radzeit.