Der Bündner Frühlingslauf steht vor der Tür

Anmeldung bis eine halbe Stunde vor dem Start

Diese Spontanität und das pure Lauferlebnis hat sich das OK auf die Fahne geschrieben: Kurzentschlossene Läuferinnen und Läufer können sich noch bis eine halbe Stunde vor dem Start anmelden und den Halbmarathon bzw. die 10 Kilometer unter die Füsse nehmen. (red)

Startzeiten:

Halbmarathon: Start 11.05 Uhr (inkl. Kat. Sie & Er in Thusis)

10-Kilometer-Lauf: Start 11.05 Uhr (inkl. Kat. Nordic Walking)

Anmeldung:

www.fruehlingslauf.ch

via Post: Samstag, 25. März 2023

via Internet: Dienstag, 28. März 2023, 24.00 Uhr

Nachmeldungen: sind vor Ort und online per Anmeldebutton über Datasport bis am 1. April 2023, 10.40 Uhr möglich (Zuschlag für Nachmeldungen CHF 10.00).