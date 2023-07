Davos X-Trails: alles etwas kleiner

Mit der Ablösung von Initiator und OK-Präsident Andrea Tuffli ist in Davos vor zwei Jahren eine mehr als 30 Jahre dauernde Laufsportära zu Ende gegangen. Was unter dem Erfolgslabel Swissalpine, als innovatives Projekt begonnen hatte, war am Ende keine Erfolgsgeschichte mehr. Die Lancierung von stets neuen Strecken beschleunigte den Niedergang. Das Ende des wettkampfmässigen Laufsportvergnügens im Gelände rund um Davos war es indes nicht. Es änderte bloss der mit seinem Gründer untrennbar verknüpfte Name und der Kopf an der Spitze. Der Swissalpine heisst seit dem Vorjahr Davos X-Ttrails.