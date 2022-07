Königliche Wiedersehensfreude

In dieser Woche dreht sich in Samnaun vieles um Bauer, Springer, Läufer – und natürlich den König. Nach der Lenzerheide 2018 und Flims vor zwölf Monaten ist Graubünden zum dritten Mal nacheinander und zum 22. Mal insgesamt Austragungsort der Schweizer Schach-Meisterschaften. 146 Spielerinnen und Spieler duellieren sich seit Montag im umfunktionierten Schulhaus. In der Aula und der Turnhalle werden die mehrstündigen Duelle an den Brettern geführt, der Eingangsbereich findet als Festwirtschaft und Aufenthaltsraum Verwendung.