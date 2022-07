Klosters atmet Tennis – und umgekehrt

Auf dem Center Court wehrt sich die Schweizerin Karolina Kozakova gegen die Italienerin Francesca Pace gegen das Aus. Daneben, auf Court 2, unterstützt die irische Delegation ihre Teamkollegin auf dem Platz. Auf Court 4 fordert die Tschechin Amelie Smejkalova die Nummer 2 des Turniers, die Belgierin Sofia Costoulas. Die europaweit besten Nachwuchsspielerinnen und -spieler im Tennis schlagen in diesen Tagen in Klosters auf. Zum 25. Mal bereits. Das zeigt sich hier, in der Tennis Arena, dem pulsierenden Herz des Turniers. Das zeigt sich aber auch in der Gemeinde.