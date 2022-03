Kein Kaffee mit dem Olympiasieger

Zwei Jahre Pandemie. Zwei Jahre verschont geblieben. Zwei Jahre wohl oft auch Glück gehabt. Nun hat es mich doch noch erwischt. Nicht bei der Arbeit. Nicht an der Fasnacht. Nicht an einem Matchbesuch. Nein, beim Spazieren oder beim Skifahren im Schanfigg. Das ist nicht verbürgt, sondern lediglich meine persönliche Mutmassung. Am Ende ist es egal, wo und wann ich mich mit Corona angesteckt habe. Genauso müssig ist es, von Pech zu sprechen, dass mich das Virus überfallen hat. Es hat offenbar sein müssen.