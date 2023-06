Rund 600 Karate-Fans am Trimmiser Cup in Chur

Der Trimmiser Karate-Cup, der am Samstag in Chur ausgetragen wurde, verzeichnete einen Teilnehmerrekord. 450 Karatekas aus verschiedenen Ländern traten gegeneinander an, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Sie bezeichnen das Turnier als «voller Erfolg», da es spannende Wettkämpfe bot und etwa 600 Karate-Fans anlockte.

«Schon am Morgen spürte man die geballte Konzentration der Kata-Läufer, die ihre definierten Abläufe im Karate präsentierten», schreiben sie in einer Mitteilung. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand nach dem Mittag dann die Karatelegende Kaicho Hatsuo Royama aus Japan, bevor am Nachmittag die Kinder die ersten Kämpfe austrugen. Je später es wurde, desto mehr Elite-Kämpfer betraten die Matten. Ein Highlight waren laut Veranstalter jeweils die Kämpfe, an denen Athletinnen und Athleten aus Japan teilnahmen.