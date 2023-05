Jan Wirz aus Oberurnen holt sich den Titel eines Europameisters

Kampfsportathleten und -athletinnen aus ganz Europa kämpften im italienischen Udine an den IX-Kuoshu-Europameisterschaften um die Medaillen in den diversen Wushu-Kategorien. In der Disziplin Wushu Sanda light (San bedeutet frei und Da angreifen), die auch unter dem Namen chinesisches Kick-Boxen bekannt ist, starteten Jan Wirz (Oberurnen), Christoph Hager (Schänis), Darko Jovic (Ennenda), Stefan Schnelle (Glarus) und Ernesto Cevola (Mailand). Sie sind Mitglieder des internationalen Viet-Anh-Mon-Verbundes, und jeder startete unter der eigenen Landesflagge.